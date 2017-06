Jane Fonda baisse le prix de vente de sa maison

Jane Fonda est prête à négocier pour arriver enfin à vendre sa maison d’Hollywood.

L’actrice a mis en vente la demeure qu’elle partageait avec son ex petit ami Richard Perry en janvier dernier. Ils sont restés huit ans ensemble avant de rompre discrètement au début de l’année.

Cependant face au manque d’acheteurs potentiels, Jane Fonda a décidé de baisser le prix. Alors que la maison était à l’origine sur le marché pour un prix de 13 millions de dollars, l’actrice a décidé peu après de faire un rabais de 1,5 million de dollars.

Encore récemment, Jane Fonda a décidé de raboter le tarif à nouveau de 1,5 million de dollars. Elle demande désormais 10 millions de dollars pour la maison.

La demeure a pourtant de quoi faire rêver. Elle dispose de six chambres, d’une salle multimédia, d’une salle de gym et d’un ascenseur en verre. Surtout, elle offre une magnifique vue sur un canyon et l’océan.

Jane Fonda a récemment acheté une nouvelle maison dans le quartier fermé et sécurisé de Century City à Los Angeles.