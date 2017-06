Jérémy Demay offre son aide à une famille frappée par les inondations

L’histoire de Mireille Bouffard et de sa famille a ému l’humoriste Jérémy Demay. Ce dernier a voulu venir en aide à ces gens qui ont reçu plusieurs mauvaises nouvelles depuis 2016.

Cette famille de six de Laval a dû être relocalisée pour des mois en raison des inondations qui ont frappé cette région il y a quelques semaines. Toutes les pièces habitables du rez-de-chaussée de la résidence ont été détruites.

Après avoir entendu cette histoire d’un ami, Jérémy Demay a affirmé qu’ils devaient faire quelque chose.

«Aider les gens ou en parler, c’est une chose, mais on s’est demandé si on pouvait mêler de l’humour à ça, a raconté l’humoriste sur le plateau de Denis Lévesque. Ce qui nous a beaucoup inspirés, c’est la résilience et le sourire de Mireille. N’importe qui qui aurait le dixième de sa vie serait en petite boule dans son lit en train de pleurer.»

À ce moment, Mireille se relevait tout juste d’une opération pour contrer le cancer du sein. Elle doit commencer cinq à six semaines de traitements quotidiens de radiothérapie. Son conjoint Michel combat aussi un cancer du côlon et Olivier, l’un des fils de Mireille atteint d’autisme sévère, doit vivre avec des crises d’épilepsie.

Top 3 de comment ta vie pourrait être pire

Dans une capsule vidéo de trois minutes, Jérémy Demay va à la rencontre de Mme Bouffard. Avec humour, il lui expose trois situations qui empireraient significativement la vie de cette dernière.

«L’humour, ça fait partie de la résilience. Quand on est capable de rire de soi, on est capable de se relever», a dit Mme Bouffard.

Une campagne de sociofinancement appelée «Aidez Mireille et sa famille» est en cours. La moitié des dons sera remis à la Croix-Rouge canadienne.

Jérémy Demay a également participé à un spectacle d’humour à l’Olympia de Montréal lundi soir avec notamment Rachid Badoury, Louis-José Houde, Mike Ward et Mariana Mazza. Les profits iront aussi à la Croix-Rouge.