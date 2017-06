Saskia Thuot à la barre d'une nouvelle émission

La populaire Saskia Thuot se joindra à la grande famille TVA dès l’automne, et deviendra la tête d’affiche d’un tout nouveau magazine hebdomadaire dédié à la santé et au mieux-être.

La nouvelle émission «Bien» sera enregistrée à Québec et développée par Tandem Télévision en collaboration avec Québecor Contenu.

L’animatrice sera aux commandes de ce magazine de 30 minutes, où les sujets de santé, nutrition, psychologie, mise en forme, sexualité, famille, développement personnel seront abordés.

«C’est un réel plaisir d’accueillir Saskia Thuot, une animatrice rassembleuse, enthousiaste, près des gens bref, une personnalité qui s’inscrit tout à fait dans l'ADN de TVA. De plus, ce nouveau magazine entièrement dédié au mieux-être, viendra enrichir notre offre de programmation», déclare Ginette Viens, vice-présidente, Création, marques et contenus, séries, variétés, documentaires et style de vie.

«Santé, bien-être, mieux-être, estime de soi, voilà des mots qui me collent à la peau et qui touchent notre quotidien. Se sentir bien est au cœur de nos vies. Quel bonheur ce sera pour moi de pouvoir en jaser avec vous chaque semaine cet automne lorsque je serai à la barre de ma nouvelle émission à TVA», ajoute Saskia Thuot.

Des spécialistes et intervenants de différents horizons viendront ajouter leur expertise aux sujets abordés dans le magazine: médecins, auteurs, psychologues ou artistes.

Une animatrice aimée des Québécois

Saskia Thuot, une animatrice hors pair, œuvre dans le monde des médias depuis 20 ans, tant à la télé qu’à la radio.

Auteur de deux livres, chroniqueuse pour le magazine 7 Jours, et blogueuse sur «Le Monde de Saskia», elle a aussi démontré à maintes reprises ses qualités de conseillère en santé, mieux-être, beauté, déco, et mode.

«Cet automne, regardez «Bien» à TVA et lisez chaque semaine, dans le magazine 7 Jours, le billet «Bien» de Saskia Thuot», a fait savoir le Groupe TVA par voie de communiqué.