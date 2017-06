Le Cégep de Baie-Comeau veut attirer les étudiants étrangers

Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables octroie 85 000 $ au Cégep de Baie-Comeau pour l'aider à recruter davantage d'étudiants étrangers.

Le Cégep de Baie-Comeau compte recruter des étudiants à l'extérieur de la région et à l'international pour contrer la baisse démographique qui frappe la Manicouagan.

«On en avait 110 (étudiants étrangers) à l’automne dernier et on voudrait en avoir autant et même un peu plus. On a vu les prévisions démographiques et le défi augmentera pour les prochaines années», a expliqué Yves Montigny, directeur général du cégep.

«Il faut qu’on accentue au niveau du recrutement pour tenter, minimalement, de maintenir la clientèle du cégep. Juste de maintenir celle qu’on a en ce moment, ça va être tout un défi.»

Chaque année, l'établissement collégial investit près de 500 000 $ dans le recrutement. Ce montant pourrait atteindre 700 000 $ l'an prochain.