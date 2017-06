Les journalistes agressés et volés par les militaires au Venezuela

Le Syndicat des travailleurs de la presse (SNTP) du Venezuela a protesté lundi contre les «agressions» dont ont été victimes selon lui plusieurs reporters de la part de militaires lors de la couverture de manifestations contre le président Nicolas Maduro à Caracas.

«Il s'agit de 14 salariés de la presse agressés, 13 à Caracas et un dans l'état de Mérida. À l'exception de deux cas, les agressions ont été le fait d'organes de la sécurité d'État, principalement la Garde nationale», un corps militarisé, a déclaré à l'AFP Marco Ruiz, le secrétaire général du SNTP.

Selon lui, les reporters se sont fait également voler lundi leurs équipements --téléphones portables, masques de protection contre les gaz lacrymogènes ou autres-- par les forces de l'ordre.

Au total, depuis le début de la vague de manifestations contre le président Maduro le 1er avril, le syndicaliste a recensé «254 agressions en comptant celles de lundi». Il a demandé que le responsable du maintien de l'ordre au ministère de l'Intérieur «remette au parquet les fonctionnaires qui ont commis ces délits».

Les manifestations, organisées pour demander le départ du président socialiste, se sont soldées par 65 morts, plus d'un millier de blessés et des centaines d'emprisonnements.

Plusieurs reporters, dont le photographe de l'AFP, avaient été agressés par les militaires lors de la manifestation du 31 mai.

L'opposition a souligné de son côté que la «répression» a frappé non seulement la presse, mais aussi les manifestants et leurs dirigeants qui ont été lundi «frappés et volés».

«Le comportement de la Garde nationale a relevé de la délinquance. Ils ont volé même les chaussures, les motos, les téléphones portables, les portefeuilles de ceux qui manifestaient (...) Ils ont démoli une caméra de (la chaîne d'information) Globovision et volé des journalistes», a dénoncé le député Juan Andrés Mejia lors d'une conférence de presse.

Les manifestants ont tenté lundi d'installer des «piquets» sur les principales autoroutes de Caracas, avant d'être dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes et des canons à eau.

Le gouvernement accuse le syndicat de la presse de soutenir l'opposition et rend celle-ci responsable de la violence dans le pays.