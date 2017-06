Les taxis réclament une mise à jour de la formation

Les propriétaires de taxis veulent que les nouveaux chauffeurs ne soient plus obligés d’apprendre par cœur la disposition et les noms des rues de Montréal.

Actuellement, l’obtention d’un permis de chauffeur de taxi nécessite, entre autres, une formation de 150 heures au coût de 1200 $.

Lors de ces cours, les futurs chauffeurs de taxi apprennent notamment les rudiments d’un bon service à la clientèle et plusieurs détails toponymiques de la ville dans laquelle ils travailleront. Afin de mieux répondre à la demande et d’engager davantage de chauffeurs, Teo Taxi demande au Ministère des Transports du Québec (MTQ) d’adoucir ces exigences de formation.

«On a vu des jeunes chauffeurs échouer par de mauvaises associations entre des noms de rue et des quartiers », a affirmé Jean Vachon, directeur des communications chez Teo Taxi, en soulignant qu’avec les nouvelles technologies, il n’est plus nécessaire de connaître par cœur toutes les rues de Montréal. L’entreprise de taxis électriques maintient qu’en réévaluant les critères de formation, le métier de chauffeur de taxi serait plus accessible.

D’autres joueurs de l’industrie du taxi estiment également que cette formation devrait être remise au goût du jour. «C’est assez dispendieux, mais c’est surtout très long», a affirmé Guy Chevrette, porte-parole de l’industrie du taxi, en précisant que les chauffeurs seraient prêts à trouver une solution qui rendrait la formation plus efficace.

Le Bureau de taxi de Montréal (BTM) soutient qu’une réflexion a été entamée avec le MTQ et qu’une refonte pourrait être envisagée si la formation s’avère réellement désuète. «Son format pourrait être revu [et] certains volets pourraient être modifiés afin de les ajuster aux changements technologiques survenus dans l’industrie», a expliqué Renaud Beauchemin, chargé de communication au BTM.