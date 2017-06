Les terroristes adoptent une stratégie de guerre urbaine

Créer le chaos, semer la peur, frapper l’imaginaire et faire le plus de morts possible, les terroristes s’organisent de plus en plus et optent pour une stratégie de guerre urbaine comme ce fut le cas depuis trois mois à Londres et samedi soir sur le London Bridge et au Borough Market.

C’est du moins ce qu’avance Daniel Dancause, conseiller spécialisé en mesures d’urgences de Prudent Groupe conseil faisant référence aux attentats récents en Grande-Bretagne à Londres et à Manchester revendiqués par l’État islamique.

«Avec les années, les autorités se préparent à faire face à du terrorisme plus organisé. Les terroristes adaptent leur stratégie de guerre, de guerre urbaine, pour créer un sentiment de peur, de chaos dans la population. C’est une nouvelle réalité avec laquelle les autorités ont à composer, la sécurité privée aussi et les citoyens qui ont à prendre conscience de leur environnement», explique M. Dancause.

Être aux aguets

L’expert en sécurité avance que les autorités et les gens ont à être aux aguets notamment avec tous les festivals à Montréal et en régions ainsi que les événements comme le Grand prix le weekend prochain. «Les citoyens doivent avoir un plan A et un plan B, ce que peu de personnes font malheureusement. Ils doivent maintenant avoir un plan de sortie, leur propre plan d’urgence.»

Les attentats terroristes se multiplient. «On ne doit pas s’habituer à ces événements-là, mais on doit y faire face. Le groupe tactique est intervenu en huit minutes à Londres. Ces groupes sont prêts à intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24», avance Daniel Dancause.

«En présence d’un tireur actif, on doit fuir, se barricader ou encore confronter l’agresseur, c’est ce qui s’est passé ce weekend, les policiers sont intervenus rapidement, les restaurants ont verrouillé leurs portes, etc. [...] Il faut rester vigilant et les humains ont une résilience de base», conclut le spécialiste en mesures d’urgence.