Premier face-à-face entre Andrew Scheer et Justin Trudeau

La nomination de Madeleine Meilleur au poste de commissaire aux langues officielles retient l’attention de l’opposition depuis quelques jours à la Chambre des communes. Le nouveau chef des conservateurs Andrew Scheer a alors pressé le premier ministre Justin Trudeau de revenir sur sa décision de nommer une personne d’allégeance libérale.

«Le premier ministre s’entête à politiser le poste de commissaire en nommant une libérale que même les conseillers du premier ministre jugent trop partisane pour être nommée au sénat. C’est ridicule, a affirmé M. Scheer. Est-ce que le premier ministre va faire preuve de gros bon sens et annuler la nomination de Mme Meilleur ?»

Mme Meilleur, une ex-ministre libérale, aurait rencontré des personnes influentes du Parti libéral avant sa nomination, mais Justin Trudeau assure avoir choisi la personne la plus qualifiée possible au terme d’un processus «ouvert et transparent».

«Nous faisons les choix des bonnes personnes, quel que soit leur passé politique, a assuré Justin Trudeau en réponse. Les Canadiens ont besoin d’avoir confiance que les meilleures personnes sont en poste.»

Cependant, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a également contesté cette nomination. Elle a déposé lundi une demande de contrôle judiciaire devant la cour fédérale.

Mme Meilleur témoigne lundi soir devant le comité plénier du Sénat.