Québec investit 17 millions $ dans les pépinières du Québec

Le gouvernement du Québec injectera 17 millions $ au cours de quatre prochaines années dans les pépinières du Québec afin de permettre la modernisation des équipements de production de plants forestiers.

Les six pépinières publiques du Québec se diviseront 9,3 millions $ tandis que 13 pépinières privées profiteront de 8 millions $ d’investissement.

«L'apport de nos pépinières est un atout majeur dans la chaîne de valeur de notre industrie», a indiqué le ministre des Forêts, Luc Blanchette, par communiqué, lundi, dans la foulée de son annonce faite à la pépinière gouvernementale de Trécesson, près d’Amos, en Abitibi.

«Elles ont un effet positif sur la possibilité forestière, elles permettent de consolider des milliers d'emplois, en forêt comme en usine, et elles permettent aussi de contrer les effets des changements climatiques», a-t-il ajouté.

Parmi les équipements qui profiteront de cette modernisation, on compte des stations de pompage, des chambres froides, des systèmes d’irrigation et de fertilisation et de la machinerie.

Les pépinières publiques et privées du Québec emploient quelque 2000 travailleurs en période de pointe. Les arbres ainsi cultivés servent notamment au reboisement des forêts québécoises.