Sécurité augmentée au Canada?

L’indice de sécurité au Canada demeure à «moyen», même après l'attaque terroriste de samedi à Londres, a confirmé le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale lundi matin.

Cet indice est au même niveau depuis octobre 2014, au moment où il y avait eu des attaques sur la colline du Parlement à Ottawa.

Toutefois, le ministre Goodale a une nouvelle fois invité les citoyens canadiens à être vigilants et à signaler tous gestes et comportements qui pourraient être suspects aux autorités, surtout avec les importants rassemblements à venir.

Avec le 150e anniversaire de la Confédération qui sera souligné dans moins d’un mois, le maire d’Ottawa Jim Watson a confirmé que tout était mis en œuvre pour assurer la sécurité.

Des mesures exceptionnelles seront prises cette année, bien que comme le mentionnait le maire Watson, «rien ne peut garantir la sécurité de tous à 100%».

Les experts sont unanimes les citoyens qui participeront aux grands rassemblements cet été doivent s’attendre à des couches de sécurité supplémentaires.

«Ça va être des fouilles visuelles, des fouilles de sac, des détecteurs de métaux. On va installer des caméras et regarder d’un peu plus près les réseaux sociaux», explique Paul Laurier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec.