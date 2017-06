Tom Cruise fait vomir son équipe de tournage

Tom Cruise incarne le militaire Nick Morton dans le nouveau «remake» de la franchise La Momie et a gardé le même dévouement que pour les films Mission Impossible.

L’acteur de 54 ans a convaincu les patrons du studio de l’emmener avec sa partenaire Annabelle Wallis et l’équipe du film dans un avion et de plonger à 25 000 pieds pour simuler l’apesanteur.

Il a confié à l’animateur Graham Norton: «J’ai dû convaincre le studio de me laisser faire ça et Annabelle (Wallis) et moi avons dû répéter la scène 64 fois !, a-t-il confié à l’animateur Graham Norton. Ça nous a pris deux jours et l’équipe volait autour de nous et vomissait entre les prises».

Tom Cruise passe en général des mois à se préparer pour un film d’action mais a été incapable de s’entraîner pour les effets d’apesanteur. «On ne pouvait pas s’entraîner à ça, a-t-il ajouté. Normalement, les cascades prennent des mois de préparation mais nous l’avons juste fait. C’était sauvage et j’ai du mal à croire que le studio m’ait laissé le faire en réalité !»

Annabelle Wallis, qui incarne l’égyptologue Jenny Halsey dans le film, a apprécié la cascade épique, notamment parce qu’elle a réussi à ne pas vomir sur l’une des plus grandes stars d’Hollywood.

«On est excité quand on obtient tout type de boulot mais faire avec lui (Tom Cruise) une cascade qu’il n’a jamais réalisée auparavant, c’est juste incroyable, a-t-elle confié à l’animateur, avant d’ajouter: Et de ne pas lui vomir dessus ! ».

La Momie est la dernière version de la franchise de films d’horreur qui a démarré avec le film de 1932 dans lequel jouait Boris Karloff.

Brendan Fraser a joué dans un reboot à succès en 1999 qui a eu deux suites, ainsi que le «spin-off» Le Roi Scorpion.

Toutefois, ce sont les classiques originaux qui ont fait tomber Tom Cruise amoureux de la franchise.

«J’ai adoré tous les films d’horreur classiques en noir et blanc que je n’avais pas le droit de regarder quand j’étais enfant, a-t-il expliqué. Mais j’avais environ 6 ans et les ai tous vus, et j’étais tellement terrifié que j’ai dû dormir par terre dans la chambre de mes sœurs».

La Momie sortira en salle le 14 juin prochain.