Trafic d’héroïne: le SPVM démantèle un important réseau actif à Montréal

La police de Montréal a démantelé au cours des deux dernières semaines un important réseau de trafic d’héroïne et a procédé à l’arrestation de neuf suspects.

L’enquête dans ce dossier a été amorcée en 2016 et visait ce réseau structuré qui serait lié au crime organisé et qui «alimentait des cellules de distribution d’héroïne dans les secteurs du Plateau Mont-Royal, Rosemont, Hochelaga, Anjou, Villeray et Mile-End».

Dans le cadre de leur enquête, les policiers ont mené deux opérations d’envergure les 25 et 30 mai à Montréal, Laval et Saint-Calixte.

Au total, sept perquisitions ont été effectuées et neuf suspects ont été épinglés, dont les deux présumées têtes dirigeantes du réseau criminel.

Pas moins de 1,6 kg d’héroïne a été saisi, de même que sept armes à feu et un peu plus de 100 000 $ en argent comptant.

Les suspects arrêtés sont Erkan Bilgen, 43 ans, Birol Ulukan, 46 ans, Mélissa Bergeron, 31 ans, Mehmet Teberci, 32 ans, Huseyin Baybars, 34 ans, Alexandre Moreau, 39 ans, Sarven Atam, 42 ans, Mark Joseph Turmel, 52 ans et Yann David Benharroch, 28 ans.

Ceux-ci ont comparu sous diverses accusations, dont trafic de stupéfiants et possession d’armes prohibées.