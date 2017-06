Un ex-vice-président de Dessau radié à vie

Le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a radié à vie Serge Duplessis, 63 ans, ex-vice-président chez Dessau.

Dans sa décision, le Conseil de discipline condamne également M. Duplessis à payer l’ensemble des déboursés relatifs à l’instruction de la plainte, y compris les frais de publication.

Pour avoir mis en place des systèmes de partage des contrats permettant de contourner les processus d’appels d’offres des villes de Montréal, Laval et Saint-Jérôme, pour y avoir participé à plusieurs reprises et pour avoir incité des confrères à y prendre part, M. Duplessis a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à plusieurs articles du Code de déontologie des ingénieurs, notamment ceux relatifs au manque d’intégrité, à l’usage de procédés malhonnêtes ou douteux et aux situations de conflits d’intérêts.

Les faits reprochés à M. Duplessis se sont déroulés entre 2003 et 2009, alors qu’il était vice-président de la société Dessau.