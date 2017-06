Un propriétaire de reptiles craint pour ses animaux

Propriétaire de reptiles, Claude Bédard craint pour la sécurité de ses animaux après qu’Hydro-Québec ait coupé le courant de l’animalerie qu’il tente d’ouvrir sur la rue Dorchester à Québec, lundi matin.

«On n'a plus de courant, plus rien. On va avoir des pertes tantôt», s'est exclamé M. Bédard, qui possède plus de 150 reptiles.

Les bestioles, comme les dragons barbus originaires de l'Australie, ont besoin de lumière et de chaleur pour survivre.

M. Bédard possède également une nurserie où les œufs et les bébés doivent être exposés à la lumière en permanence.

Après quelques avertissements pour non-paiement, Hydro Québec a mis sa menace à exécution lundi matin.

Selon M. Bédard, sa facture d'électricité de 1367 $ pour un mois est beaucoup trop salée.

«J'en ai pour 45 000 $ et ces animaux sont toute ma vie. J'avais demandé à Hydro-Québec de m'accommoder puisque je suis en train de monter un plan d'affaires et je me cherche des investisseurs», a-t-il ajouté.

M. Bédard a obtenu un sursis de 48 heures d'Hydro Québec.