Une femme accusée de maltraitance animale après avoir gavé un cochon

Un cochon pesant près de 90 kilos a été secouru par un refuge animal de Boston. La propriétaire de l’animal pourrait être accusée de cruauté envers les animaux après l’avoir gavé.

Maybelle devait sûrement être un cochon plein de vitalité. Mais c’est un animal dépressif et mal en point que les employés d’une ferme refuge de Boston ont découvert chez Megan Caterino.

Pesant 90 kilos, soit le double de son poids recommandé, l’animal ne peut ni se lever, ni marcher, ni voir à cause des bourrelets de chair qui cachent ses yeux.

Anna Chaletzky, une des employées du refuge, a expliqué à CBS Boston que les cochons étaient des animaux très intelligents : «Ils peuvent finir par être déprimés s’ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Donc on l’a mise au régime et on lui accorde toute notre attention.»

Il faudra certainement plusieurs mois à Maybelle pour retrouver son poids idéal et se promener dehors.

C’est le troisième cochon en surpoids qui est récupéré des mains de Megan Caterino et celle-ci pourrait faire face à des accusations de maltraitance animale.