Une mère coupable «par complicité» de contact sexuel sur une adolescente

Une mère de famille qui a «donné le feu vert» à son conjoint pour qu’il agresse sexuellement une jeune fille de 17 ans a plaidé coupable, lundi, au palais de justice de Québec, à une accusation de contact sexuel «par le biais de la complicité».

Ce n’est pas la première fois que Déane Beauchamp, 39 ans, arpente les couloirs du palais de justice. Le 4 mai dernier, son conjoint, Sylvain Brousseau, avait reconnu avoir eu des contacts sexuels avec une jeune fille de 14 ans et en avoir «exploité sexuellement» une autre de 17 ans.

«La jeune adolescente se trouvait au domicile du couple puisqu’elle devait aider l’accusée, qui avait un problème avec son genou, à prendre soin de sa fille de deux ans», a brièvement expliqué la procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Sonia Lapointe.

«Feu vert»

En soirée, une fois la fillette couchée, l’adolescente a pris place sur le sofa et, au petit matin, lorsque Brousseau est entré, il est allé se coucher près d’elle et a commencé à la caresser.

À ce moment, Déane Beauchamp se trouvait dans la même pièce, sur un matelas qui avait été posé par terre.

À plusieurs reprises, la jeune fille a demandé à l’homme d’arrêter, mais madame Beauchamp a dit qu’elle a donné «le feu vert à son conjoint», qui a agressé sexuellement l’adolescente.

«L’homme a sorti un condom de sa poche, a mis les jambes de la jeune fille à 90 degrés et il l’a agressée, et ce, malgré les coups de pieds qu’elle a tenté de lui donner», a précisé Me Lapointe.

Elle a tenté de la rassurer

Selon la jeune fille, Beauchamp lui aurait dit à quelques occasions «de se calmer» et elle lui aurait pris la main pour la rassurer.

Comme Déane Beauchamp n’a pas d’antécédent judiciaire, un rapport présentenciel a été demandé à la femme qui reviendra devant le tribunal en octobre pour les représentations sur la peine. Son conjoint, quant à lui, doit revenir en cour le 14 septembre prochain.