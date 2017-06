Accusé de conduite dangereuse, neuf mois après un accident

Neuf mois après avoir été impliqué dans un accident de la route, un homme de Saguenay fait face à des accusations de conduite dangereuse ayant causé des lésions.

C’est le 19 août 2016 que l’accident a eu lieu, impliquant 4 véhicules à l'angle de la rue Sainte-Anne et du boulevard de l'Université. L’une des victimes, Daniel Mercier a subi de graves blessures lors de cet accident de voiture. Les pinces de désincarcération avaient d’ailleurs été nécessaires pour l'extirper du véhicule.

Suite à ce tragique événement, Daniel Mercier a passé près d’un mois et demi entre la vie et la mort. Lors de sa rencontre avec une équipe de TVA Nouvelles, en février dernier, il affirmait ne pas encore savoir de quelles seraient ses séquelles dans le futur.

Neuf mois plus tard, un homme fait face à la justice: Guy Lepage, accusé de conduite dangereuse ayant causé des légions, devrait comparaitre le 7 juillet prochain.

Son avocat, Me Julien Boulianne, entend contester cette accusation : «On a tenté de voir s’il était au cellulaire, on a sorti ses relevés cellulaires et on a la preuve qu’il n’était pas en train de texter. Il n’y a pas d’alcool impliqué. J’en viens à la conclusion que ça demeure un triste accident.»

Contacté par TVA Nouvelles, Mr Mercier préfère garder le silence compte tenu des procédures judiciaires déjà commencées.