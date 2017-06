Brian Mulroney reçoit un doctorat honorifique de l’Université McGill

L’ancien premier ministre Brian Mulroney a reçu un doctorat honorifique de l’Université McGill, mardi, sur le campus de l’institution montréalaise.

«Quand j’étais jeune à Baie-Comeau, j’ai eu une conversation avec mon père à son retour de l’usine à papier, où il était électricien», a raconté M. Mulroney, maintenant président du conseil d’administration de Québecor, invité à prendre la parole par le chancelier de l’université Michael A. Meighen, pendant une cérémonie de collation des grades.

M. Mulroney a expliqué à son père qu’il comptait travailler comme lui à l’usine à papier. Mais celui-ci lui a conseillé un tout autre parcours. «Sa réponse est restée gravée dans ma mémoire: ‘’les temps sont durs et l’argent que tu pourrais rapporter nous servirait sûrement. Mais j’ai appris une chose: l’unique façon de se sortir d’une ville d’usine à papier, c’est à travers la porte d’une université, et tu iras à l’université’’.»

Diplômé en droit à l’Université Laval, il a fait ses armes en relations de travail, où «ses compétences de conciliation et de négociation ont permis de rassembler les adversaires les plus polarisés» a-t-on détaillé avant de lui remettre son doctorat, avant de mener le Parti progressiste-conservateur vers la victoire en 1984, raflant la plus importante majorité parlementaire connue au pays.

Premier ministre du Canada pendant neuf ans, M. Mulroney «a été un des leaders les plus influents de son époque», a-t-on souligné.

Compagnon de l’Ordre du Canada et grand officier de l’Ordre national du Québec, il cumule déjà plusieurs doctorats honoris causa en plus d’avoir été décoré de l’Ordre des compagnons d’O.R. Tambo, catégorie or, pour avoir lutté contre l’apartheid en Afrique du Sud.

Parmi la quinzaine de personnalités aussi saluées par l’Université McGill cette année, notons l’ex-premier ministre du Canada Paul Martin, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin ainsi que les prix Nobel Arthur McDonald et Paul Nurse.