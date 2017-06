Des logements envahis par de la moisissure récurrente

Un immeuble à logements de Trois-Rivières est envahi par la moisissure depuis des mois. Les locataires sont découragés, mais les propriétaires se déchargent de toute responsabilité.

Kathleen Gagné, qui habite dans son appartement depuis 2 ans, affirme que sa salle de bain est envahie par la moisissure depuis plus de 3 mois.

«J'ai 5 petits enfants et je ne veux pas qu'ils viennent faire dodo. Je tousse beaucoup. Je ne dors plus, j'en suis malade. Je ne veux plus vivre ici, je ne suis plus capable.»

Des travaux ont été exécutés par le propriétaire. Rejoint par notre équipe, il affirme n’y avoir vu aucun champignon, mais par mesure préventive, il aurait tout de même traité l’endroit avec un produit antimicrobien.

La locataire prétend que la moisissure revient encore et encore... et qu’elle doit constamment nettoyer le tout.

«Le propriétaire dit que c'est de ma faute, que je ne sais pas prendre ma douche et d'ouvrir les fenêtres quand je prends ma douche», raconte Kathleen. Une explication balayée du revers de la main par son mari.

Yves Allard explique : «Quand quelqu'un prend sa douche, j'entends couler de l'eau dans le mur. Quatre concierges à qui je parle, pas un qui a fait quelque chose. Il me dit que c'est normal.»

Le souci de moisissure ne se limite pas à un appartement. Chez un des voisins, un autre problème de moisissure est visible. Dans ce cas-ci, monsieur Laroche a avisé son propriétaire au mois de janvier et les travaux n'ont pas encore été exécutés.

«Il m'a dit que ça ne coulait pas assez, que ça ne presse pas. Troisième fois que ça arrive en 3 ans. C'est plate», se lamente Steve Laroche, le locataire.

Le porte-parole de la société immobilière, Jean Harvey, affirme que monsieur Laroche n’a signalé la situation qu’au cours des dernières semaines et que le plafond sera remis en état dès que les ouvriers pourront entrer dans l’appartement.

De leur côté, le couple du haut entend pour sa part s’adresser à la régie du logement.

Aux yeux du propriétaire, toute cette histoire n’est qu’un prétexte pour être relocalisés dans un appartement plus récent, pour le même prix.