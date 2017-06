Discorde Québec-Ottawa sur la marijuana

L’intransigeance d’Ottawa dans le dossier sur la légalisation de la marijuana indispose le gouvernement Couillard.

Québec devra présenter son cadre réglementaire pour la distribution de la marijuana autour de l’été 2018.

Il faudra protéger le public, selon la ministre déléguée à la Santé publique, Mme Charlebois, et cela nécessitera rapidement un cadre réglementaire.

Or, Ottawa dit qu’il n’est pas question de repousser les échéanciers, mais ce que TVA Nouvelles a appris c’est que des gens à Ottawa disent que Québec se serait peut-être traîné les pieds dans ce dossier.

Au cours de la dernière année, il y a des comités du groupe de travail qui ont été organisé avec la sécurité publique, la justice et la santé et toutes les provinces ont participé activement à ces comités, mais semblerait que la participation de Québec était assez limitée.

«Nous ce qu’on privilégie au gouvernement du Québec, c’est des relations d’élu à élu. J’ai eu l’occasion d’avoir des discussions avec la ministre Philpott et nous avons convenu qu’on allait se reparler et je pense que l’affaire est close, réfute du revers de la main la ministre Charlebois. Il n’y a pas de comité où on a manqué le bateau. Je ne sens pas que je n’ai manqué rien.»

Ottawa maintient son projet de légalisation pour juin ou juillet 2018 et Ottawa ajoute que s’il n’y a toujours pas de cadre réglementaire au Québec, ce n’est pas dramatique parce que les Québécois pourront tout de même se procurer légalement de la marijuana en s’approvisionnant auprès d’un producteur qui est autorisé.

«L’idéal serait que les provinces aient leur cadre d’implanté et que leur loi soit passée à travers leur parlement, mais nous on est là pour les provinces pour travailler avec elles pour que tout se fasse le plus rapidement possible. On est prêt à aller de l’avant», a indiqué Joël Lightbound, secrétaire parlementaire à la santé.

Québec lancera des consultations publiques dans ce dossier vers la fin du mois d’août.