Grande nouvelle pour George et Amal Clooney!

George Clooney et sa femme Amal Clooney sont devenus parents, mardi matin, de jumeaux, selon un porte-parole de l’acteur.

«Ce matin, Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leur vie», a-t-on indiqué au magazine People.

«Ella, Alexander et Amal sont en santé, heureux et vont très bien. George est sous sédatif et devrait aller mieux dans les prochains jours», a indiqué le porte-parole de l’acteur de 56 ans.

La nouvelle de la grossesse de l’avocate de 39 ans avait été annoncée en février dernier.

Il s’agit des premiers enfants de George et Amal Clooney.