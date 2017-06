Le prince Harry rend hommage aux victimes du terrorisme

Le prince Harry a rendu hommage mercredi aux victimes de l'attentat de Londres en faisant la promotion à Sydney des Invictus Games, compétition opposant des anciens combattants handicapés du monde entier.

Le fils cadet de Charles et Diana est le parrain de ces jeux qui, a-t-il expliqué, prouvent qu'il est possible de surmonter l'adversité.

Le prince s'exprimait alors que Canberra vient d'annoncer que deux Australiens figuraient parmi les sept personnes tuées à Londres.

«Je voudrais commencer par transmettre mes pensées à ceux qui ont été touchés par l'attaque de samedi à London Bridge», a dit l'ancien soldat.

«Les Australiens représentent une composante importante, pleine de vie, du tissu social de Londres et nous nous en rappelons lors des temps heureux comme pendant les temps difficiles. Nous sommes de tout coeur avec les victimes, leurs amis et leur famille».

Trois assaillants ont renversé samedi soir des piétons à bord d'une camionnette sur le London Bridge, avant d'attaquer au couteau des passants dans le quartier animé de Borough Market. L'attaque a fait sept morts et 48 blessés, dont 15 étaient toujours dans un état critique mardi. Les trois auteurs ont été abattus.

Il s'agissait de la troisième attaque au Royaume-Uni en moins de trois mois revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). Le 22 mai à Manchester, un attentat suicide a fait en particulier 22 morts, dont des enfants, et plus de 100 blessés.

«Quand des gens ont subi des blessures qui allaient changer leur vie à cause d'une bombe à Manchester le mois dernier, des vétérans blessés, y compris des membres de l'équipe Invictus, ont immédiatement proposé leur soutien et leurs conseils aux victimes», a ajouté le prince Harry.

«Les Invictus Games montrent qu'il est possible de surmonter l'adversité et que l'impossible est possible quand on en a la volonté».

La première édition des Invictus Games, créés sur le modèle des jeux paralympiques, a eu lieu en septembre 2014 à Londres.

La prochaine édition aura lieu dans 100 jours à Toronto et sera suivie par Sydney en 2018.

Le petit-fils de la reine Elizabeth II a lui-même servi dans l'armée britannique et a effectué plusieurs missions en Afghanistan.