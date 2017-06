Les mythes de la conduite automobile

Est-il permis de conduire en «gougounes» ou de faire du pouce? Pour sa chronique au Québec Matin, le directeur des affaires publiques de CAA-Québec, Philippe St-Pierre, a débroussaillé le tout afin de nous aider à y voir plus clair.

Transporter un matelas sur le toit de sa voiture:

C’est permis, mais nul ne peut conduire un véhicule s’il a la vue obstruée ou si sa conduite est gênée. «Il faut faire preuve de gros bon sens», lance le directeur des affaires publiques de CAA-Québec. Un policier peut vous remettre un constat d’infraction s’il juge que ce que vous transportez n’est pas retenu suffisamment solidement.

Conduire en «gougounes»:

Il n’y a rien qui vous oblige à conduire avec des souliers fermés. Mais ce n’est pas nécessairement sécuritaire, à cause de l’adhérence de ces sandales.

En état d’ébriété dans une voiture qui ne roule pas:

«Si vous avez le contrôle du véhicule, même si vous n’êtes pas assis derrière le volant, vous pouvez être accusé», explique Philippe St-Pierre. Il vaut mieux ne pas s’approcher d’une voiture quand on a les facultés affaiblies, même si le moteur est éteint.

Faire du pouce:

«Ce n’est pas illégal, mais la pratique est encadrée», rappelle M. St-Pierre.

Par exemple, un piéton ne peut se trouver sur la chaussée pour solliciter un transport ou discuter avec des personnes se trouvant dans un véhicule, ni circuler sur l’autoroute ou son entrée et sa sortie. Il est aussi interdit d’immobiliser un véhicule sur une route où la vitesse minimale est de 60 km/h, sauf si les conditions l’imposent.

Transporter un animal:

Ce n’est pas illégal, mais... «La règle est à peu près la même qu’avec des objets, c’est-à-dire qu’il ne doit pas nuire à la conduite ni obstruer la vue, sinon on s’expose à une amende». Idéalement, il faut préconiser l’utilisation d’une cage ou de sangles appropriées.

Transporter une bonbonne de propane:

Ça dépend des endroits. Par exemple, il y a des limitations pour traverser le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Il faut faire des vérifications au préalable.

«Il fut un temps où on remplissait d’essence un galon de lave-vitre. C’est terminé, cette époque-là! Il faut vraiment avoir des bidons certifiés et attachés, et il y a des limites à respecter dans les endroits confinés». Bref, renseignez-vous avant de partir.