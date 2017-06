Les Québécois devraient être plus nombreux à voyager à l’étranger cet été

Les Québécois devraient davantage visiter des pays étrangers autres que les États-Unis cet été et rester moins dans la province, selon le sondage annuel de CAA-Québec sur les intentions de vacances.

Environ 22% des répondants ont dit qu’ils prendront l’avion pour aller vers ces pays, soit une hausse de six points par rapport au sondage de l’an dernier. La hausse est de trois points pour l’Europe et de deux points pour les Caraïbes, qui constituent les deux destinations les plus populaires dans cette catégorie.

«Les Québécois s'étaient tenus plus tranquilles, l'an dernier, et c'est comme s'ils avaient envie de se reprendre. Les chiffres montrent ce retour du balancier avec des vacanciers qui ont des fourmis dans les jambes», a mentionné le vice-président des voyages de CAA-Québec, Philippe Blain.

Les vacances aux États-Unis sont privilégiées par 11% des sondés, sensiblement la même proportion que l’an dernier, mais en baisse de 10 points comparativement à 2014, lorsque le dollar canadien était beaucoup plus fort face à la devise américaine.

«L'élection de Donald Trump a une influence négative sur 12% des voyageurs, alors que seulement 5% ont évoqué les attentats en Europe. En fait, c'est encore le budget, et de loin, qui est le facteur le plus déterminant dans le choix d'une destination. Et d'ailleurs, le budget moyen a augmenté», a précisé M. Blain. En effet, 28% des répondants comptent dépenser de 1000 à 2000$, soit une hausse de six points par rapport à l’an dernier.

Moins de gens consultés (-6 points de pourcentage) ont l’intention de rester au Québec pour leurs vacances par rapport à l’an dernier. Les intentions de voyage dans les autres provinces sont restées stables par rapport à l’été dernier.

Les Québécois veulent également allonger leur durée de vacances, puisque 35% d’entre eux comptent prendre deux semaines contre 31% en 2016.

Ce sondage en ligne a été fait par la firme Léger auprès de 1002 Québécois du 21 au 25 avril dernier.