Les règles d’admissibilité hypothécaire ont refroidi des acheteurs

Les changements imposés par Ottawa concernant les règles d’admissibilité pour obtenir un prêt hypothécaire ont modifié le comportement de 19% des acheteurs, selon un sondage publié mardi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Environ 3% des acheteurs sondés ont reporté leur achat en raison du resserrement des règles d’emprunt; 6 % ont acheté une habitation plus petite; 5% ont choisi un autre emplacement, tandis que 11% ont augmenté leur mise de fonds.

Un peu plus de la moitié des acheteurs (53%) connaissaient les modifications introduites par Ottawa, selon l’«Enquête 2017 auprès des emprunteurs hypothécaires» de la SCHL. En effet, tous les futurs emprunteurs sont évalués depuis octobre selon leur capacité à payer leurs versements hypothécaires comme si les taux étaient au niveau le plus élevé depuis cinq ans, soit environ 4,64%. Ce taux est beaucoup plus élevé que ceux en vigueur en ce moment, ce qui disqualifie davantage de personnes qui ont les moyens de payer les présents taux, mais peut-être pas les plus élevés depuis cinq ans.

Inquiétudes

Environ quatre acheteurs sur dix disent éprouver des réserves ou de l’incertitude à la suite de leur transaction. Leurs principales préoccupations concernent les coûts imprévus (57%), payer trop cher pour son logement (51%) et assumer des coûts à la suite de l’achat (51%).

La SCHL a noté que l’aide de la famille est fréquente chez ceux qui accèdent à la propriété pour la première fois. Environ 18 % ont obtenu un don d’un membre de leur famille pour leur mise de fonds. Ces nouveaux propriétaires qui reçoivent un coup de pouce de leurs proches «étaient moins à l'aise relativement à leur niveau d'endettement, moins susceptibles d'avoir suffisamment d'autres biens pour répondre à leurs besoins et moins sûrs de connaître les ressources à leur disposition en cas de difficultés financières».

Ce sondage en ligne a été mené en mars auprès de 3002 emprunteurs hypothécaires récents.