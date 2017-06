L’illumination du pont Pierre-Laporte coûterait 10 millions $

L’illumination permanente du pont Pierre-Laporte coûterait 10 millions $ et serait réalisée selon des technologies éprouvées également utilisées sur des infrastructures prestigieuses comme la tour Eiffel, le pont George Washington (New York) ou le Burj Khalifa (Dubaï).

C’est ce que l’architecte Guy Simard a fait savoir cette semaine, deux mois après s’être inscrit au Registre des lobbyistes pour mousser son projet auprès des décideurs publics. Les maires de Québec et de Lévis ainsi que les ministres Laurent Lessard et François Blais ont reçu l’esquisse et les détails du concept la semaine dernière.

«Le concept consiste à mettre en valeur cet extraordinaire ouvrage d’art et ses principales composantes [...]. Le tout avec des appareils peu énergivores munis de diodes électroluminescentes», a détaillé M. Simard.

Contraintes budgétaires

Appelé à réagir, Régis Labeaume a soutenu mardi que «c’est toujours beau ça. C’est juste qu’il faut payer». Soulignant qu’il va «peut-être éveiller le ministre [des Transports] à tout ça», le maire de Québec a pris soin de dire qu’il ne faisait pas de ce dossier une priorité.

Il y a deux mois, le ministre Lessard a exprimé une ouverture au principe d’une illumination permanente. Mardi, son attaché de presse, Mathieu Gaudreault, a cependant émis de forts bémols. Il a d’abord soutenu que le concept de l’architecte ne sera pas inséré dans les travaux en cours au pont. Il a ensuite ajouté «qu’au ministère des Transports, on n’a pas de budget pour l’illumination».

Projecteurs et ampoules

Selon son concept, l’architecte Guy Simard prévoit que 36 projecteurs seront installés sur les deux pylônes de l’infrastructure. Aussi, 240 autres projecteurs seront situés sous le tablier du pont pour éclairer la structure métallique sous la chaussée. Quelque 5000 ampoules (chapelets de petites rondelles de diodes RGB) seront également installées sur les deux côtés du pont. Espacées de trois pieds, ces rondelles ressembleraient aux lumières d’un arbre de Noël.

Les travaux de réfection en cours au pont Laporte doivent se terminer dans trois à quatre ans. L’architecte verrait bien une mise en lumière à la fin du chantier, à l’horizon 2020-2021.

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée