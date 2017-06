Matthew Perry fait des cauchemars à cause de Friends

Matthew Perry incarnait Chandler Bing dans la série Friends, diffusée de 1994 à 2004. Cette dernière a lancé les carrières de Jennifer Aniston, Courteney Cox et Matt LeBlanc, entre autres.

Malgré la fin du programme il y a plus de dix ans, des rumeurs sur sa reprise perdurent, et Matthew Perry n’est pas vraiment d'accord avec cette idée.

«Je fais ce cauchemar récurrent - je ne plaisante pas. Quand je dors, je fais le cauchemar que nous faisons Friends à nouveau et que tout le monde s’en fiche, a-t-il raconté lors d’une interview à Variety. Nous faisons toute une saison, nous revenons, et tout le monde s’en fiche. Alors si quelqu’un me demande, je dirais "non". Ce qu’il y a, c’est que nous avons terminé tellement haut. Nous ne pouvons pas faire mieux. Pourquoi irions-nous recommencer ?»

Après le succès de Friends, Matthew Perry a tenté une carrière dans l’industrie du cinéma.

Toutefois, ses films comme «Un de trop» et «Mon voisin le tueur» n’ont pas reçu le succès espéré. L’acteur s’est depuis tourné vers la scène en écrivant le show de Broadway, «The End of Longing», et a précisé avoir choisi d’écrire le rôle pour lui-même de peur de ne pas réussir à se défaire de son personnage de Friends autrement.

«Personne n’écrira pour moi un rôle comme celui-ci. Les gens me voient toujours comme Chandler, le mec gauche et sarcastique, et ce n’est pas ça», a-t-il expliqué.

Il a ensuite ajouté : «Alors j’ai fait ça, et je pense que la prochaine chose que je ferai, ce sera écrit par moi-même également. Pour la seconde moitié de ma vie, je ne veux pas faire de sitcom standard pour la télévision. Je veux faire des choses plus risquées, plus sombres et dramatiques», a-t-il conclu.