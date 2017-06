Pas de réouverture de l'A25 avant la fin juillet

Les travaux pour remplir le cratère qui s'est formé près de l'autoroute 25, à Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière, dureront plus longtemps que prévu. Le tronçon touché ne sera pas rouvert avant la fin du mois de juillet.

En mai dernier, le porte-parole du Ministères des transports du Québec (MTQ) Guillaume Paradis avait pourtant promis que les travaux seraient terminés d'ici la Fête nationale du Québec, le 24 juin.

Le sol argileux, donc mou, et un débit d'eau important ont fait en sorte qu’il a fallu revoir la conception du projet initial de reconstruction.

«Parmi les problématiques, il y a eu la grève de la construction, ce qui a forcé le report d'une semaine, explique Claude Thibeault, directeur général du MTQ pour les régions des Laurentides et de Lanaudière. Il y a aussi eu l’amélioration du concept à la suite de ce qu'on a découvert sur le type de sol, la qualité de sol plus en profondeur qui nous amène à ajouter des murs de tête, des plateformes de béton que le sol peut recevoir."

Lorsque le sol s'est affaissé, un trou d’environ 7 mètres sur 9 mètres s’est formé. Depuis, pour procéder à l'installation du ponceau qui sera d'une longueur d'un terrain de football, on a dû créer une immense tranchée. Afin de former cette tranchée, il a fallu excaver l'équivalent de deux piscines olympiques de matériaux.

«C'est un projet qui, normalement, se fait sur une table à dessin jusqu'à sa livraison totale sur une période de deux ans, soutient M. Thibeault. On compresse ces deux années-là à l'intérieur d'une période d'un peu plus de deux mois. C'est déjà un défi en soi.»

«On ne peut pas croire que des ingénieurs compétents puissent savoir qu'il y avait un trou béant, que c'était de la terre forte, puis que ça prend aujourd'hui des murets, que ça va être coulé en ciment, puis que ça va prendre du temps de séchage, critique Danielle H. Allard, préfète de la MRC de Montcalm. On ne pouvait pas y penser avant?"

«Là, présentement, la conception, ça s'étire, dénonce Marc-André Martin, de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. On va se faire mettre la Cadillac des Cadillac avec des murets de tête. Présentement, il n'y en a même pas. Pourquoi on ne s'est pas contentés uniquement de remettre un tuyau, fermer le tout? Et les gens rouleraient à ce moment-ci!»

Quant aux coûts du projet initialement prévus à 2,8 millions de dollars, ils seront revus à la hausse. Mais selon nos sources, les travaux pourraient coûter deux fois plus cher que prévu.