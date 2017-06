Procès Cosby: «Je voulais que ça s'arrête», raconte l'accusatrice

La victime présumée de Bill Cosby a témoigné publiquement pour la première fois mardi au deuxième jour du procès de l'acteur américain, évoquant avec précision l'agression sexuelle dont elle assure avoir été victime.

«Je voulais que ça s'arrête», a expliqué Andrea Constand, évoquant ce qui a traversé son esprit en cette soirée de janvier 2004, alors que le comédien se livrait à des attouchements sur elle, selon son témoignage.

Quelques minutes plus tôt, Bill Cosby, qui l'avait invité à dîner à son domicile de Cheltenham (nord-est), lui avait demandé de prendre trois pilules, pour se «détendre».

Interrogé par son invitée sur le fait de savoir s'il s'agissait de plantes, le créateur du «Cosby Show» aurait acquiescé, selon elle.

«Je vous crois», lui a-t-elle répondu, avant d'avaler les pilules.

Environ une demi-heure plus tard, l'ancienne basketteuse, alors âgée de 30 ans, ne parvenait plus à s'exprimer normalement, voyait double et ne réussissait pas à se lever.

Après une brève perte de connaissance, elle se réveillait, alors que Bill Cosby se livrait à des attouchements sur elle, au niveau de la poitrine et du sexe.

«J'essayais de remuer les mains, les jambes, mais j'étais paralysée», a-t-elle expliqué, d'une voix soudainement brisée.

Le témoignage d'Andrea Constand est l'élément clé de ce procès, le seul au pénal contre Bill Cosby, par ailleurs accusé d'agressions sexuelles par plus de soixante femmes.

Elle peut faire basculer le sort de l'ancienne gloire de l'Amérique, devenue une vedette mondiale dans la peau du gynécologue Cliff Huxtable, personnage central de la série «The Cosby Show».

En cas de condamnation, Bill Cosby, âgé de 79 ans, risque, au minimum, dix ans de prison.

Mardi, Andrea Constand, Canadienne de 44 ans, s'est présentée pour la première fois en public depuis l'inculpation de Bill Cosby, fin décembre 2015.

Souriante, vêtue d'une veste bleu clair et d'un haut blanc, elle a répondu aux premières questions de l'adjointe du procureur du comté de Montgomery, Kristen Feden, d'une voix posée, au timbre grave.

Mais son regard s'est voilé lorsqu'il a fallu aborder la désormais fameuse soirée.

«Je me sentais vraiment humiliée» après avoir repris ses esprits, tôt le lendemain matin, a-t-elle expliqué, sa voix dérapant par instants.

Lors d'une audition en 2005, Bill Cosby a reconnu l'existence de cette soirée, avoir donné des pilules à Andrea Constand et pratiqué des attouchements, assurant que la relation était consensuelle.

Le célèbre acteur et celle qui était, à l'époque, employée administrative de l'université de Temple se connaissaient depuis seize mois environ au moment des faits, a expliqué Andrea Constand.

Elle a raconté qu'avant l'agression présumée, lors d'une autre soirée en tête à tête au domicile de Bill Cosby, le comédien avait tenté de dégrafer son pantalon.

Elle s'était dérobée, lui avait dit ne pas être intéressée par une relation physique et avait quitté les lieux, a-t-elle expliqué.

«C'était quelqu'un en qui j'avais confiance, un mentor», a expliqué cette grande femme gracile, à l'abondante chevelure brune bouclée, à la façon d'une coiffure afro.

Andrea Constand a dit avoir interrogé Bill Cosby quelques jours après la soirée de janvier 2004, et lui avoir demandé pourquoi il lui avait donné les pilules.

«Je pensais que tu avais eu un orgasme», a-t-il répondu, selon elle.

Plusieurs mois après l'incident, lors d'une conversation avec Andrea Constand et sa mère, le comédien se serait excusé, assurant de nouveau qu'il pensait qu'elle «avait eu un orgasme».

L'adjointe du procureur lui a demandé pourquoi elle n'avait pas immédiatement révélé les faits.

«Il était administrateur, ancien de l'université» (qui l'employait) et contribuait financièrement aux activités sportives de Temple, a-t-elle répondu.

Elle a finalement porté plainte un an plus tard, en 2005.