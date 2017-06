Quelles mesures de sécurité pour l’ex-président?

Alors que l’ex-président américain Barack Obama s’amène dans la métropole pour prononcer une allocution au Palais des congrès des Montréal, à quoi doit-on s’attendre en matière de mesures de sécurité?

Selon le président de la firme SIRCO, les moyens mis en place pour assurer la protection de l’ex-résident du 1600 Pennsylvania Avenue seront importants même si M. Obama n’est plus à la tête des États-Unis.

«On va avoir un bon nombre de policiers sur le terrain et on va faire des zones de sécurité, des zones tampons, on va fort probablement procéder à des fermetures de rue à proximité du Palais des congrès. Par la suite, un premier contrôle à la première entrée, puis un deuxième contrôle plus serré lors de l’entrée des détenteurs de billet vers la salle», explique Claude Sarrazin en entrevue sur les ondes de LCN.

«Ce sont quand même des événements qui sont à risque au point de vue de la présence d’un ex-président comme ça. C’est important au niveau des mesures de sécurité», ajoute-t-il.

Barack Obama ne se mêlera d’ailleurs pas à la foule lors de l’événement de ce soir; une mesure qui pourrait avoir été prise à la suite d’une recommandation des services de sécurité, selon M. Sarrazin.

«Idéalement, on essaye d’éviter autant que possible les bains de foule pour toute personne politique. C’est vraiment un cauchemar pour les gens de sécurité», ajoute l’expert.

Évaluation du risque

Toujours selon Claude Sarrazin, la sécurité d’un événement comme celui de ce soir a été pensée à la suite d’une évaluation du risque faite par le Secret Service, chargé de la protection des présidents américains.

«Le Service secret a des agents en permanence au Canada qui sont installés au bureau de la GRC. Ils ont déjà une préparation, il y a déjà un ensemble d’évaluation du risque qui est fait et, par la suite, ils mettent en place la sécurité pour l’événement comme tel», affirme le président de SIRCO.

En 1997, le Sénat américain avait limité à dix ans la protection des anciens présidents, mais Barack Obama a déposé au cours de son premier mandat un projet de loi visant à prolonger à vie la protection des présidents, de même que leur conjointe. Leurs enfants sont quant à eux protégés jusqu’à 16 ans.

Le 44e président des États-Unis passera-t-il une nuit à Montréal ou rentra-t-il directement chez lui à la suite de son allocution? Nul ne le sait, mais, chose certaine, ce dernier scénario semble le plus simple.

«D’un point de vue purement sécurité, c’est sûr qu’un flight in flight out est beaucoup plus facile à gérer que de rester dans un hôtel, peu importe lequel, à Montréal. [...] L’idéal, c’est peut-être de le ramener chez lui. C’est beaucoup plus facile et on n’est pas tellement loin des États-Unis. Ce n’est pas comme un périple en Europe ou en Asie où on n’a pas le choix», conclut Claude Sarrazin.

Barack Obama prononcera une allocution de 30 minutes avant de s’adonner à une période de questions de la même durée. Son discours sera télédiffusé en direct sur les ondes de LCN. Ne manquez pas notre émission spéciale dès 17h.