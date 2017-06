Pris à récolter 43 fois la limite permise d'ail des bois

Les agents de protection de la faune de Sherbrooke ont procédé à une importante saisie d'ail des bois dans le secteur de Melbourne, en Estrie.

Le 20 mai dernier, trois individus ont été pris à récolter 2150 plants d'ail des bois. Cette quantité représente plus de 43 fois la limite permise, qui est de 50 bulbes ou 200 grammes par personne par année.

TVA Nouvelles

Lorsque les bulbes saisis sont en bon état, les agents les remettent à SEM’AIL, un programme de sensibilisation et de restauration pour l'ail des bois dans les six régions les plus affectées par le déclin au Québec, soit la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, Outaouais, Montréal et Laval. On viste ainsi à promouvoir sa protection et à favoriser sa restauration.