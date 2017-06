Troisième lien: Labeaume comparé à un «cône orange»

Le député caquiste Éric Caire accuse le maire Labeaume d’essayer de réécrire l’histoire à des fins électoralistes en se posant comme «celui qui a travaillé plus» pour la mise sur pied d’un bureau de projet pour le troisième lien Québec–Lévis.

«Régis Labeaume a été au troisième lien ce que les cônes oranges sont à la fluidité dans le transport: plus un obstacle à contourner qu’un facilitateur», a pesté mardi le porte-parole de la Coalition avenir Québec pour la Capitale-Nationale.

Le député de La Peltrie dit avoir été «complètement abasourdi» en entendant les propos tenus par le maire Labeaume en ouverture du conseil municipal, lundi soir, qu’il qualifie «d’aberrants».

«Là, il y a des limites. Le maire s’attribue la paternité du bureau du projet... Les gens de Québec sont tout à fait témoins que ce n’est pas du tout comme ça que ça c’est passé», a commenté M. Caire, en entrevue téléphonique.

Le maire Labeaume, il n’y a pas très longtemps, était «extrêmement réticent et disait que le troisième lien, c’était juste utile pour les gens de la Rive-Sud, et qu’il n’y avait aucun intérêt pour les gens de Québec», a rappelé le député caquiste.

«Moi, j’ai fait ça», a dit Labeaume

«Je suis probablement celui qui a travaillé plus pour qu'on puisse financer le bureau de projet du troisième lien», a déclaré M. Labeaume, lundi soir, en faisant le souhait que les travaux du bureau de projet démarrent.

«Il y a 20 millions $ disponibles pour comprendre et commencer les travaux d'études sur un troisième lien. Moi, j'ai fait ça. Alors quand ils me disent que je suis contre le troisième lien, je ne comprends pas. C'est probablement nous autres qui a eu le plus de poids pour convaincre le gouvernement d'investir dans le bureau de projet.»

Il a aussi ajouté que si l'étude prouvait que cela aurait un «effet net bénéfique pour les automobilistes de Québec», il serait pour. «S'il y a un bénéfice net en terme de circulation pour les gens de Québec, on va être pour. S'il n'y en a pas, on va être contre, tout simplement.»

