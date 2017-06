Un projet de rénovation bloqué... pour une couleur?

Une dame qui souhaitait effectuer des travaux de rénovation sur sa maison située à Saint-Michel-de-Bellechasse doit complètement changer ses plans.

Esther Létourneau qui habite sur la rue Saint-André veut rénover la toiture, les portes, les fenêtres de sa maison, mais également le revêtement extérieur.

La Micheloisoise qui avait choisi un revêtement en canexel gris brume ne pourra toutefois procéder à son installation.

La réglementation l’empêche de changer la couleur extérieure du revêtement de sa résidence, qui doit absolument être blanche.

Ce règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale a été adopté par la municipalité en avril 2003 pour protéger le patrimoine.

TVA Nouvelles

La maison construite en 1960 était grise lors de sa construction. C’est par la suite qu’elle a été peinte en blanc.

Le projet de la citoyenne a été refusé et les travaux qui doivent commencer dans une semaine, bloqués.

Une pétition a même été entamée et signée par les voisins, en soutien à Mme Létourneau.

«C’est un règlement ridicule. Je peux comprendre si on a une maison architecturale, qui aurait une histoire, je suis native d’ici, je la connais l’histoire de mon village. Si j’avais un beau petit porche en haut au deuxième étage, c’est sûr et certain que si j’avais des rénovations, je le referais», a dénoncé Mme Létourneau.

Son projet de rénovation est pourtant appuyé par un membre du comité d’urbanisme.