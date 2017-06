Une mère demande justice pour son fils de 11 ans

Une mère de famille dont des deux enfants ont été tués par son ex-conjoint, en 2012, à Warwick, poursuit sa lutte contre l'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC).

Après s'être battue durant quatre ans pour être reconnue comme victime, elle demande maintenant que son autre fils de 11 ans reçoive de l'aide psychologique, ce qui lui est refusé.

«J'étais enragée noire», confie Nadine Brillant, en entrevue avec TVA Nouvelles.

L'IVAC refuse d'admettre que son fils a besoin d'aide. Le garçon avait 6 ans lorsque sa demi-soeur et son demi-frère, avec qui il vivait, sont morts de façon tragique. Selon la mère, le petit a conservé des séquelles de l’événement.

En juillet 2012, Karen et Lyndsey, âgés de 11 et 13 ans, ont été tués par l'ex-conjoint de Nadine Brillant qui en avait la garde partagée. L’homme a fait exploser le garage près de sa maison à Warwick, dans les Bois-Francs. Il est lui aussi mort dans l'incendie.

Nadine Brillant a appris la terrible nouvelle à la télévision et a dû se battre contre l'IVAC durant quatre ans avant d'être reconnue comme victime malgré un syndrome de stress post-traumatique.

Après avoir reçu cette lettre de refus de l'IVAC, elle devra maintenant lutter pour son fils.

«Ils ne veulent pas le considérer comme victime même s'il a tout vu à la télévision. Il a perdu son frère et sa soeur dans des circonstances dramatiques», explique-t-elle.

«Je me suis senti traumatisé et en colère. J'ai pleuré beaucoup», confie le garçon, qui a eu droit à 40 séances chez un psychologue après le drame. C'est tout. «Ça me faisait du bien d'en parler», dit-il d'une voix faible.

Il pense souvent à sa demi-soeur et son demi-frère. «S'ils étaient ici, je serais heureux», raconte le garçon.

La dernière édition du Manuel diagnostic des troubles mentaux, la référence des psychiatres, établit pourtant qu'il n'est pas nécessaire d'être soi-même victime d'un crime ou d'en être témoin sur place pour être très durement touché. Mais l'IVAC n'en tient pas compte.

«Il s'en va vers l'adolescence. Avec tout ce qui va se passer, je ne veux pas le voir pendu au bout d'une corde», affirme sa mère inquiète. «Il a besoin d'aide! Je réclame des soins psychologiques à vie pour lui», lance Mme Brillant.

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a annoncé la semaine dernière un nouveau plan de 54 millions de dollars pour améliorer l'IVAC, mais rien pour ce garçon qui a besoin d’aide.

Dans l'anonymat, il a confié à TVA Nouvelles qu'il a craint lui aussi de perdre la vie comme sa demi-soeur et son demi-frère. «Je me sens inquiet. Je sais qu'ils ont souffert», dit-il.

«Refuser un enfant comme victime, c'est aberrant», martèle Nadine Brillant, qui ira en appel de cette décision.