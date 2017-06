Air Transat ne sera pas de retour à l'aéroport de Bagotville

Le voyagiste Air Transat n’offrira plus de vol à partir de l’aéroport Saguenay-Bagotville au cours de la prochaine saison des voyages dans le sud, ont appris les agences de voyages du Saguenay.

Les entreprises du secteur touristique se sont montrées déçues par cette décision, parce que la présence du transporteur à Bagotville permettait d'offrir une plus grande diversité de destinations vers le sud aux voyageurs et pas seulement les traditionnels voyages à Cuba, en République Dominicaine et au Mexique.

«On ne perd pas de clients, mais la clientèle est déçue, a expliqué Ginette Côté, de l'agence Voyage Escale. Déjà, on a des commentaires de clients très déçus de ne pas revoir Air Transat à Bagotville pour de nouvelles destinations.»

Air Transat offrait depuis décembre 2016 un départ de Bagotville tous les jeudis.

Cette liaison permettait aux voyageurs d'effectuer une correspondance à Montréal, où ils pouvaient embarquer vers l’une des neuf destinations soleil offertes.

La formule ne s'est pas avérée rentable selon Air Transat qui juge que la demande n'était pas suffisante pour renouveler son offre.