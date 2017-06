Ceux qui soutiennent le terrorisme s'exposent à en être «les victimes»

Le président américain Donald Trump a lancé mercredi une mise en garde à l'Iran après les attaques meurtrières perpétrées à Téhéran, affirmant que ceux qui soutiennent le terrorisme s'exposaient à en être les «victimes».

«Nous soulignons que les États qui appuient le terrorisme risquent de devenir les victimes du mal qu'ils soutiennent», a indiqué M. Trump dans un communiqué succinct.

Le président républicain souligne par ailleurs prier pour «le peuple iranien» ainsi que pour les «victimes innocentes» des attaques de Téhéran, revendiquées par le groupe Etat islamique (EI) et qui ont fait 13 morts ainsi que plusieurs dizaines de blessés.

De leur côté, les Gardiens de la Révolution, l'armée d'élite du régime, ont accusé les États-Unis et l'Arabie saoudite d'être «impliqués» dans ces attentats.

Le ton du président Trump, en tout cas, tranche avec les «condoléances» et «pensées» plus nuancées transmises plus tôt dans la journée par la diplomatie américaine. «La dépravation du terrorisme n'a pas sa place dans un monde pacifique et civilisé», avait écrit le ministère américain des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les États-Unis et l'Iran n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Le réchauffement amorcé par l'ancien président américain Barack Obama, signataire d'un accord sur le nucléaire iranien en 2015, a été stoppé par son successeur Donald Trump.

Ce dernier avait promis à de nombreuses reprises pendant la campagne électorale de «déchirer» cet accord et a résolument orienté, ces dernières semaines, sa politique étrangère en direction de l'Arabie saoudite sunnite, grande rivale régionale de l'Iran chiite.

Lors d'un récent voyage en Arabie saoudite, Donald Trump avait accusé Téhéran de «financer, armer et entraîner des terroristes (...) qui répandent la destruction et le chaos à travers la région» et appelé tous les pays à «isoler» l'Iran.