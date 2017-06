Comey confirme que Trump lui a demandé d'arrêter l'enquête sur Flynn

James Comey, ancien directeur du FBI, a confirmé dans une déclaration écrite au Congrès, publiée mercredi, que Donald Trump lui a demandé d'abandonner l'enquête sur Michael Flynn, son ancien conseiller mêlé à l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection.

Consultez le document intégral en ligne ici

Racontant une rencontre en tête à tête le 14 février dernier dans le Bureau ovale, M. Comey écrit que M. Trump lui a parlé de l'enquête sur Michael Flynn, son ex-conseiller à la sécurité nationale, et déclaré: «J'espère que vous pourrez trouver une façon d'abandonner cela, de lâcher Flynn. C'est un homme bien».

Selon M. Comey, cette requête concernait toute investigation relative aux «fausses déclarations de M. Flynn concernant ses conversations avec l'ambassadeur russe en décembre», et non l'enquête plus large sur l'éventuelle collusion entre la Russie et la campagne du républicain.

«C'était toutefois très inquiétant, étant donné le rôle du FBI comme service d'investigations indépendant», écrit M. Comey.

Il raconte aussi en détail un dîner à la Maison-Blanche du 27 janvier, lors duquel Donald Trump lui aurait dit: «J'ai besoin de loyauté, je m'attends à de la loyauté».

«Je n'ai pas bougé, parlé ou changé l'expression de mon visage», écrit l'ancien grand policier, décrivant «un silence gênant».

Et quand le président, en fin de repas, l'a relancé sur la question de la loyauté, M. Comey a répondu qu'il «aurait toujours de l'honnêteté de sa part», acceptant ensuite la demande de M. Trump d'une «honnêteté loyale».

Cette déclaration écrite de sept pages a été publiée par la commission du Renseignement du Sénat, l'ancien chef du FBI témoignera lors d'une audition publique jeudi matin.

Il y confirme également qu'il a consigné dans des notes le contenu de ses conversations avec le président américain, comme l'avaient rapporté plusieurs médias.