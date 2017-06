Cri du cœur d'un citoyen de Chambord

Un citoyen de la municipalité de Chambord, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, se dit victime d'une injustice. Ses prestations d'aide sociale lui ont été coupées sous prétexte qu'il vit maritalement, ce qui est complètement faux selon lui.

Jacques Tremblay, 62 ans, vit avec une dame de 11 ans son aînée depuis plusieurs années. Il soutient lui apporter son aide, puisqu’elle éprouve des problèmes de santé et qu’elle ne peut plus vivre seule.

Or, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a décidé de mettre un terme à ses prestations d’aide sociale, puisqu'il considère maintenant que l'homme et la femme forment un couple.

Dans une lettre, le ministère écrit ceci: «Suite à une enquête effectuée par nos services, il apparaît que vous vivez maritalement avec une conjointe depuis août 2007».

Ces derniers jurent toutefois que ce n’est pas le cas.

De plus, le gouvernement du Québec réclame à Jacques Tremblay plus de 84 000 $, notamment pour fausse déclaration.

Ce dernier est anéanti. Il ne peut plus travailler en raison de ses problèmes cardiaques et il n'a maintenant plus les moyens de se payer les nombreux médicaments, dont il a besoin quotidiennement.

«Si je ne les prends pas, c'est sûr que c'est une question d'hôpital, a-t-il déclaré avant de fondre en larmes. Si je fais une crise de cœur, j'y reste. Ça me prend mon chèque pour vivre. Si je ne l’ai pas, je me laisse aller. C'est tout.»

Jacques Tremblay a fait appel à un avocat de l'aide juridique afin que son dossier soit révisé par le ministère. Il est en attente d’une décision.

En fin de journée mercredi, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale n’avait toujours pas donné suite aux demandes d’explications formulées par TVA Nouvelles.