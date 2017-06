Des espaces de réunion qui font appel à tous les sens

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) accueille de nouveaux espaces multisensoriels destinés à réduire le stress et favoriser la créativité, selon leur concepteur.

Marc-André Labelle a conçu deux salles expérimentales qui exploitent des concepts différents: la cour arrière à la campagne et la bibliothèque.

La première salle peut accueillir jusqu’à 80 personnes et la seconde, plus petite, une douzaine de personnes.

Les utilisateurs sont plongés dans un environnement qui fait appel à tous leurs sens.

«Ce qu'on veut, c'est stimuler les cinq sens en vue d'en arriver à augmenter la créativité et l'innovation et évidemment à baisser le stress, voire augmenter le sentiment de confiance entre les gens», explique Marc-André Labelle, fondateur et président de Réunion D Sens.

Le jeune entrepreneur travaille sur ce concept depuis trois ans et rien n'est laissé au hasard. Les parfums, par exemple, sont développés en France et ils sont hypoallergènes.

Des caméras et des micros enregistrent les sessions à des fins de recherche, tout en respectant la confidentialité. Les travaux pourront être appliqués dans la planification d'immeubles, de salles de classe et même de salles d'attente.

Les espaces multisensoriels sont disponibles en location pour des groupes ou des entreprises qui voudraient y tenir des réunions ou des événements.