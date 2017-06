Deux bars clandestins fermés par la police

Un homme et une femme qui auraient opéré des bars clandestins dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal, ont été épinglés la fin de semaine dernière.

Vanburn Forest Young, 35 ans, et Jacqueline Green, 40 ans, ont été arrêtés samedi et ont ensuite comparu sous des accusations de méfait et de débits clandestins.

Selon la police, les deux accusés auraient exploité leurs commerces illégaux après la fermeture des bars «traditionnels».

Par exemple, les vendredis et samedis soirs, ils pouvaient accueillir entre 50 et 100 personnes dans les appartements qu’ils louaient.

«Le méfait et le bruit excessif dus aux agissements des personnes qui fréquentaient ces bars clandestins nuisaient à la qualité de vie ainsi qu’au sentiment de sécurité des résidents et commerçants du secteur», a indiqué la police de Montréal dans un communiqué.

D’ailleurs, plusieurs citoyens du secteur avaient porté plainte aux autorités.

Les suspects, de même que les 35 personnes présentes sur les lieux de l’opération, ont écopé d’une amende de 500 $ chacun pour avoir contrevenu à un règlement municipal.