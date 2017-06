Ellen DeGeneres s’invite à la table de Trudeau et d’Obama!

Ellen DeGeneres était-elle jalouse du tête-à-tête que se sont offert Justin Trudeau et Barack Obama, mardi soir, à Montréal?

Quoi qu’il en soit, la célèbre animatrice américaine a fait un petit clin d’œil sur son compte Twitter à cette rencontre entre les deux hommes politiques.

Reprenant le cliché largement partagé où on voit les deux hommes attablés au Liverpool House, Ellen a publié un photomontage dans lequel elle prend place aux côtés du premier ministre canadien. Sa femme, la comédienne et auteure Portia de Rossi, est quant à elle assise en face d’elle et à côté du 44e président des États-Unis.

«We went Dutch», a écrit l’animatrice, ce qui signifie que tout le monde a payé pour sa propre addition.

La publication a visiblement fait rire de nombreux internautes, puisqu’elle a récolté plus de 15 000 mentions «J’aime», en plus d’avoir été retweetée plus de 1800 fois.