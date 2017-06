«L’Académie»: trois filles et un pacte

Direction «L’Académie», pensionnat pour filles où est dispensé un enseignement alternatif comme des cours de barbecue et de mécanique, pour la nouvelle série originale du Club illico, dont le tournage bat actuellement son plein à l’Abbaye d’Oka.

«Teen drama» écrite par Sarah-Maude Beauchesne, «L’Académie» met en vedette Agathe (Léa Roy), la leader nonchalante, Marie (Juliette Gosselin), la romantique pleine d’espoir et Wendy (Sabrina Bégin Tejeda) le petit ovni fougueux. Déçues par l’amour, ces adolescentes en 5e secondaire font le pacte d’oublier les garçons pendant toute une année.

Même si l’idée ne sème pas la joie, elle fait son bout de chemin. Jusqu’à tant que la volonté des filles soit mise à rude épreuve. «Ce sont les premiers amours, les premières relations, les premières chicanes», a précisé Léa Roy, en parlant des thématiques abordées.

Autour d’elles, il y a Scarlett (Marianne Fortier) la force tranquille, Théo (Rémi Goulet) et Clément (Antoine Desrochers) les «bums» romantiques ou encore Zach (Antoine Pilon), le manipulateur narcissique, l’ex d’Agathe qui n’a pas réussi à coucher avec elle.

Émancipation féminine

L’auteure Sarah-Maude – aussi scénariste pour «Le chalet» – a créé «L’Académie» afin de faire évoluer les filles dans un environnement «sain» et «effervescent».

Elle a voulu miser sur l’«empowerment féminin», car, dit-elle, il est «important de se respecter entre filles et de se tenir les coudes parce qu’on est plus fortes ensemble».

À l’heure où les réseaux sociaux revêtent une grande importance dans la vie des jeunes, l’auteure a voulu éviter que tout se passe sur les cellulaires.

«J’ai misé sur l’émotion et le contact humain, a-t-elle confié. Qu’on ne passe pas par 10 chemins pour se dire en pleine face ce qui se passe. Ça crée de beaux moments si on éloigne ses yeux de l’écran.»

Inévitablement, il sera question d’intimidation, car «c’est trop important pour ne pas en parler, a assuré Sarah-Maude Beauchesne. On ne veut pas faire d’enseignement, on veut juste montrer des choses qui sont vraies avec beaucoup de crédibilité, de sincérité et d’émotions.»

Décors Pinterest

À défaut de proposer une histoire toute rose, l'auteure souhaite ardemment que les lieux puissent permettre une évasion, qu'ils donnent des idées, un peu à la manière de Pinterest, populaire réseau social.

«J’avais envie que visuellement, "L’Académie" fasse ultra beaucoup rêver. Et Pinterest, c’est le plus beau, le plus fou, le plus original. J’ai envie que ce soit une bulle pour les jeunes, qu’ils voient à l’écran des choses qu’ils voudraient dans leur chambre: des illustrations, des morceaux de linge, des cadres, des oreillers... tous les petits détails», a expliqué Sarah-Maude Beauchesne.

Réalisée par Marie-Claude Blouin (qui a aussi tourné des épisodes du «Chalet»), «L’Académie» débarquera cet automne sur Club illico. Elle comprendra 10 épisodes d’une demi-heure qui auront nécessité 23 jours de tournage.