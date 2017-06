Mark Lafleur accusé de violence conjugale

Aussitôt ses problèmes avec la justice réglés, le fils du joueur de hockey Guy Lafleur a de nouveau été arrêté pour une affaire de violence conjugale, la semaine dernière.

Mark Lafleur vient d’être accusé de séquestration, de voies de fait, de menace de mort et de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. Il était de retour au palais de justice de Saint-Jérôme hier, et la Couronne s’est opposée à sa libération.

Le 31 mai dernier, il avait pourtant réglé ses comptes avec la justice en plaidant coupable à la dernière accusation qui pesait contre lui, soit celle de recel.

La même journée, les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont procédé à son arrestation relativement à un événement qui serait survenu à sa résidence de Blainville, quelques jours plus tôt. Cette fois-ci, c’est une chicane de couple qui aurait dégénéré qui a mené à son incarcération. Lafleur et la présumée victime étaient alors intoxiqués, a-t-on appris.

Selon le document judiciaire déposé à la Cour, les événements reprochés remontent jusqu’au 1er octobre dernier.

Drogue dissimulée?

Lafleur a aussi été accusé de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic. Il s’agirait de cannabis qu’il se serait dissimulé dans l’anus avant de rencontrer les policiers, selon nos informations.

Il fait aussi face à deux accusations de bris de conditions. Il ne pouvait en effet pas consommer et posséder de la drogue, ni avoir en sa possession un véhicule automobile.

Le fils du Démon blond a largement fait les manchettes depuis les dernières années, en raison de ses nombreux déboires judiciaires.

Il a d’ailleurs déjà été condamné pour violence conjugale en 2009. Il avait reconnu avoir battu et menacé une ex-copine pendant près d’un an et demi. Lafleur a aussi des antécédents en matière de conduite avec les facultés affaiblies et de possession de drogue, ainsi que pour plusieurs bris de conditions.

En janvier dernier, il avait aussi été arrêté pour avoir eu en sa possession des objets volés. Les policiers procédaient à une filature de gens suspectés de commettre des introductions par effraction dans des résidences privées, et ces derniers s'étaient rendus chez Lafleur. Il a écopé de travaux communautaires au palais de justice de Montréal.

En 2015, son père, Guy Lafleur, avait avoué au Journal en avoir assez des frasques de son fils.

«Mon fils Mark est en train de gâcher sa vie. Lise [l’épouse de Guy Lafleur] et moi ne savons plus quoi faire pour qu’il s’en sorte. Je n’ai plus le goût de le protéger. Assez, c’est assez», avait-il confié.

