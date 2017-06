Mise en garde contre les marges de crédit hypothécaires

Les consommateurs à qui sont proposées des marges de crédit hypothécaires doivent être vigilants à leur niveau d’endettement, met en garde l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC).

De plus en plus populaires, ces marges peuvent rendre certains propriétaires plus vulnérables au surendettement, à l’endettement persistant et à l’érosion de la richesse, croit l’ACFC qui publie mercredi un rapport sur la question.

Les marges de crédit hypothécaires (MCH) associées à des prêts sur la valeur nette permettent de ne rembourser que les intérêts, ce qui peut amener les propriétaires de maison à s'endetter pour de plus longues périodes, rappelle l’Agence.

La valeur nette d’une maison est la différence entre sa valeur et le solde de l’hypothèque actuelle.

Ce prêt sur la valeur nette est maintenant l'option par défaut que les banques offrent aux consommateurs avec une hypothèque dont la mise de fonds équivaut à au moins 20 %.

«Les MCH peuvent amener les Canadiens à utiliser leur maison comme un guichet automatique, ce qui peut les inciter à emprunter plus que leurs moyens le permettent», a souligné Lucie Tedesco, commissaire à l’ACFC.

S’il est vrai qu’elles peuvent offrir différents avantages tels que des faibles taux d'intérêt et des modalités de remboursement flexibles, l’ACFC estime que ces marges de crédit «peuvent inciter les consommateurs à s'endetter davantage».

Entre 2000 et 2010, les soldes des marges de crédit hypothécaires sont passés de quelque 35 milliards $ à environ 186 milliards $, soit une croissance annuelle moyenne de 20 %, dit l’Agence. Depuis 2011, la tendance est toutefois stable à 5 % de 2011 à 2013, et de 2 % en moyenne depuis

En 2016, sur les quelque trois millions de comptes de MCH, 80 % étaient des prêts sur valeur nette. Or, 40 % des consommateurs ne font pas de paiements réguliers pour rembourser le capital de leur MCH et 25 % des consommateurs ne paient que les intérêts ou le minimum, selon les données du rapport.