Nouveau budget, nouveau déficit pour l'UQAR

Pour une troisième année consécutive, la direction de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) a adopté un budget déficitaire.

Pour l’année financière 2017-2018, le déficit devrait atteindre 3,9 millions $. Ce déficit fait suite à deux années dans le rouge avec des pertes d’un peu plus de 500 000 $ en 2016-2017 et de 1,3 million $ en 2015-2016.

Les finances de l'institution ont été particulièrement mises à mal ces dernières années en raison des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement du Québec.

Cependant, dans le dernier budget Leitão du mois de mars, Québec a confirmé un réinvestissement de 66 millions $ pour l'ensemble des universités de la province.

L'UQAR devrait recevoir 1 million $ provenant d'une mesure appelée «Aide supplémentaire aux universités de plus petite taille» ce qui permettra à l’université de réduire le déficit anticipé pour la prochaine année.

«Pour nous, c’est un signal qui est positif. Évidemment, on espère que ça va se poursuivre à l’avenir. C’est une reconnaissance de cette réalité qui distingue les universités des grands centres, versus celles des régions», a affirmé le recteur, Jean-Pierre Ouellet.

«Est-ce que le gouvernement à la volonté ferme de dispenser de la formation en région? C’est essentiel, parce qu’on sait que les gens qu’on forme ici vont y demeurer dans une plus forte proportion pour l’avenir et on a besoin de cette main-d’œuvre qualifiée pour dynamiser nos milieux», a ajouté M. Ouellet.

Le recteur souhaite également que Québec revoie son mode de financement basé sur les inscriptions, ce qui pénalise l'UQAR qui a vu son nombre d'étudiants chuter de près de 4,5 % au cours des trois dernières années.