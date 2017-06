Obama «a passé un bon moment» à Montréal

C’est une femme qui a hérité de la tâche peu banale d’animer la rencontre avec Barack Obama. Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro, a abordé la rencontre avec naturel.

«Je sais que mon anglais n’était pas parfait, mais je n’ai pas tenté d’être autre chose que ce que je suis», a-t-elle expliqué en entrevue au Québec Matin, tout en reconnaissant qu’il faut bien sûr avoir confiance en ses moyens pour y arriver.

Au final, «je pense qu’il a passé un bon moment», a déclaré l’une des femmes d’affaires les plus en vue du Québec.

«Je me suis assise devant lui et je me suis dit: il va être dans mon salon. C’est comme ça que j’ai abordé ça», a précisé celle sur qui des milliers de paires de yeux se sont rivées, hier soir, au palais des congrès, à Montréal.

Mme Brochu s’est préparée en conséquence, en dégageant tout d’abord les grands thèmes qu’elle souhaitait aborder avec le 44e président des États-Unis: géopolitique, environnement et justice économique. À partir de là, elle a élaboré les questions qui lui semblaient les plus pertinentes.

«Je ne voulais pas aborder de front le nom de Donald Trump. Je ne voulais pas utiliser de termes qui soient moins élégants que ceux que le président utiliserait», a-t-elle dit, désireuse de mener une entrevue à la hauteur de l’homme devant elle. Pour ce faire, elle a consulté des gens de son entourage, ainsi que le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain Michel Leblanc, et John Parisella, ancien délégué général du Québec à New York, un spécialiste de la politique américaine.

Pour briser la glace avant d’entrer en scène, l’animatrice de la soirée a misé sur l’humour. «Je l’ai fait sourire, je lui ai dit: ‘’I will do my best to make you look good’’ [‘’Je vais faire de mon mieux pour vous faire bien paraître’’], comme s’il avait besoin de moi pour avoir l’air intelligent. Il a trouvé ça drôle», a-t-elle rapporté.

Elle dit avoir rencontré un homme «formidable, très à l’écoute de la personne devant lui». La prestance de Barack Obama a quelque chose d’impressionnant, et malgré sa fébrilité, elle se sentait bien entourée. «Quand je suis montée sur scène, de voir tout le monde des affaires du Québec, le monde politique, culturel, de la philanthrophie, je me suis sentie chez nous, avec mon monde.»

Sophie Brochu risque de se souvenir longtemps de ce «moment magique». Et elle a développé en prime une grande admiration pour le métier de journaliste, déclarant, sourire en coin, qu’il lui tardait de retourner à son emploi habituel.

Qui est Sophie Brochu?