Pas assez d'aide pour les victimes d'ACV

Les AVC touchent de plus en plus de Canadiens alors que 400 000 personnes vont devoir composer avec des séquelles et ce nombre devrait doubler d'ici 20 ans.

Geneviève Morel avait 26 ans lorsqu'elle a subi un AVC, il y a quatre ans. «Ç'a vraiment éclaté comme: fff! On dirait un coup de feu dans ma tête. Donc, je suis tombée par terre. Là, je ne me rappelle plus de grand-chose», raconte-t-elle.

Elle était enceinte de six mois. «Ils nous ont maintenus en vie, moi et mon bébé dans mon ventre, pendant deux mois», ajoute Mme Morel.

Son fils est né à terme et en parfaite santé. Elle a pu entreprendre rapidement un programme de réadaptation et a retrouvé de la motricité. Elle conserve cependant des séquelles du côté droit.

Elle avait des prédispositions génétiques, mais de plus en plus de jeunes subissent des AVC.

Le Dr Sylvain Lanthier, neurologue réputé, dit voir de plus en plus de cas. Il y a des facteurs de risques. «On voit apparaître le diabète, l'hypertension, les troubles de cholestérol plus fréquemment chez les jeunes», explique-t-il.

Le pire selon lui, c'est que de nombreux patients doivent attendre des semaines avant d'aller en réadaptation.

Il faudra intervenir, car chaque année, le Canada enregistre 62 000 nouveaux cas d'AVC. Un adulte de moins de 64 ans sur 10 000 est touché.

Sarah-Ann, elle, a subi un AVC en 2015 à l'âge de 27 ans. «Tout mon côté droit était paralysé, ma langue, elle ne bougeait pas des deux côtés. Je ne parlais, donc j'ai cliqué rapidement» de dire la jeune femme.

Elle est ergothérapeute et accompagne souvent des enfants qui ont vécu la même chose. Elle a reconnu les signes.

Sarah-Ann n'a conservé aucune séquelle. La réadaptation l'a beaucoup aidée. Mais la fatigue l'a inquiétée pendant un an et demi. Les survivants de l'AVC réclament de l'aide pour eux et leurs proches.

«Les gens ont besoin de soutien psychologique, beaucoup de motivation. Ils ont besoin de voir qu'on peut continuer après l'AVC», conclut Geneviève.