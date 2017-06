Pêche au saumon: les Innus manifesteront dans une pourvoirie

Des Innus de Uashat mak Mani-Utenam manifesteront directement sur le territoire d’une pourvoirie de la rivière Moisie, à Sept-Îles samedi. Ils demandent un accès plus important aux sites de pêche au saumon.

Ces revendications arrivent bien tard, selon l’Association de protection de la rivière Moisie qui craint des tensions sur la rivière au cours des prochaines semaines.

Les Innus ont commencé leur pêche traditionnelle sur la rivière Moisie, depuis le 15 mai. Jusqu’à maintenant, 81 saumons ont été pêchés, dont 58 au filet.

Cette pratique de la pêche, autorisée par la Conseil de bande, s’est déroulée en dehors du territoire appartenant au camp de pêche de la rivière Moisie.

Samedi, des membres de la communauté innue iront directement sur cette pourvoirie privée appartenant à des Américains.

«On va aller peut-être s’installer là-bas. Un peu pêcher, manger, aller installer un drapeau, une mobilisation comme ça», a indiqué le vice-chef de la communauté, Jonathan St-Onge.

Le Conseil de bande réclame, dès cette année, un accès aux meilleures fosses à saumon du camp de pêche. Il souhaite aussi que le gouvernement achète cette pourvoirie et lui remette pour en assurer la gestion future. Des droits sur la moitié des fosses sous la responsabilité de l’Association de protection de la rivière Moisie sont aussi réclamés.

L'organisme, dont plusieurs membres sont des Innus, est ouvert à la discussion, mais croit que les demandes du Conseil de bande arrivent bien tard, alors que de nombreux pêcheurs ont déjà des réservations.

«C’est difficile pour nous de dire: ‘On va donner sept fosses au Conseil de bande’. Je ne pense pas que personne ne veut retourner 100 ans en arrière et dire: ‘les Blancs vont pêcher à droite et les autochtones vont pêcher à gauche’», a affirmé le président de l'Association, Yves Girard.

«C’est sûr qu’en fin de semaine, toutes les fosses vont être vendues, a-t-il dit. S’il y a un peu de chicane sur la rivière, ça risque de mal virer. Personne ne veut vivre ce qu’on a vécu dans les années 70 et avant.»

Le vice-chef Jonathan St-Onge se fait rassurant: « Je ne veux pas trop que la tension monte. Je ne veux pas qu’on revienne aux années passées, lors de la guerre du saumon. J’espère avoir une ouverture des pourvoyeurs cette année. Mon combat, c’est envers le gouvernement. C’est lui qui a vendu notre territoire.»

Au cabinet du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, on indique qu’aucune décision n’a été prise à propos de ce délicat dossier et que des discussions ont toujours lieu entre le ministère et le Conseil de bande.