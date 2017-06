Pour faire tomber Trump, «un seul témoignage ne suffira pas»

Les seules déclarations de l’ex-directeur du FBI, James Comey, sur l’ingérence de Donald Trump dans l’enquête sur Michael Flynn, ne suffiront pas à faire tomber le président américain, estiment les panélistes de l’émission La Joute.

Mercredi, dans une déclaration écrite, l’ex-numéro 1 du FBI a affirmé que Donald Trump lui avait demandé d'abandonner l'enquête sur Michael Flynn, conseiller du président suspecté d'être mêlé aux ingérences russes dans la dernière campagne présidentielle.

Comey présentera sa version des faits demain au Sénat.

Pour les panélistes de La Joute, ces déclarations sont les premières preuves directes de ces allégations, pas seulement des informations rapportées par un journal.

«Si on croit Comey, il y a effectivement une faute grave, souligne Bernard Drainville. Pour enclencher un processus de destitution et une mise en accusation pour obstruction de justice, il faut qu’on ait plus que son simple témoignage. Il a beau avoir pris des notes après [ses rencontres], il en demeure pas loin que c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre.»

«Un seul témoignage ne suffira pas, croit aussi Luc Lavoie. Comey, dès la première fois où il a eu à faire à Trump, il s’est senti mal à l’aise, parce que Trump jouait à un jeu avec lui, du genre "Veux-tu conserver ta job?"»

Selon ce qu’on a pu apprendre, James Comey prenait des notes écrites immédiatement après chaque rencontre avec le président, une sorte de procès-verbal.

«Je crois qu’une cour de justice y verrait quelque chose qui a une très grande valeur sur le plan juridique, dit M. Lavoie. Mais on n’est pas dans une cour de justice normale. N’oublions pas que l’acte d’accusation provient de la chambre des représentants.»

Un nouveau Watergate?

Il semble aussi que Donald Trump, avait habitude d’enregistrer tout ce qui se passait dans son bureau. A-t-il continué depuis qu’il est devenu président?

«Il y a des fortes chances que ce soit encore le cas, croit Luc Lavoie. Si jamais ça a été le cas, et qu’il y a eu destruction de preuves, alors c’est encore pire. C’est une répétition du Watergate. Si jamais il existe un enregistrement, il y en a un des deux qui est plus crédible que l’autre.»

«Les journalistes ont commencé à demander "est-ce qu’il y a des enregistrements, est-ce que la Maison-Blanche enregistre les conversations qui se déroulent dans le Bureau ovale", relate le jouteur Drainville. À partir de ce moment-là, ça a été silence radio. Les porte-paroles de la Maison-Blanche ont cessé de répondre à cette question-là.»

Et parfois, en regardant les magouilles qui semblent se jouer à Washington, on se sent dans la série américaine House of Cards...

«On a l’impression que la fiction dépasse la réalité!», lance Bernard Drainville.