Un meilleur son sur les Plaines pour le 50e du FEQ

Le Festival d’été de Québec (FEQ) accueillera Metallica, Muse et les autres stars de sa 50e édition avec un système de son revu et amélioré sur les plaines d’Abraham.

Une sonorisation plus puissante? Non, on vise plutôt un meilleur équilibre sonore, explique le directeur de production du Festival d’été de Québec, Patrick Martin.

Autrement dit, on cherche à éviter qu’une portion des fans sur les Plaines se plaigne d’en avoir manqué des bouts après un concert, comme ce fut le cas lors de la visite des Rolling Stones, il y a deux ans.

«On travaille fort avec des spécialistes pour s’assurer qu’il n’y a pas un coin du terrain où il n’y aura pas de son. C’est un défi parce que le terrain n’est pas égal. Mais ce n’est pas une mission impossible», dit celui qui supervise depuis lundi matin le montage de la scène et des gradins sur les Plaines.

Il est difficile de quantifier le nombre de haut-parleurs qui seront déployés sur le site, mais chose certaine, assure Patrick Martin, les spectateurs entendront la différence.

«On avait un bon système de son dans les dernières années, mais on sentait qu’il manquait le petit ¨oumpf¨ pour donner plus de confort aux festivaliers sans que ce soit agressif. Il va y avoir un meilleur équilibre entre les basses et les hautes fréquences.»

La haute voltige de P!nk

Comme c’est devenu une habitude, Patrick Martin doit satisfaire les exigences des vedettes qui seront de passage sur les Plaines. Cette année, P!nk et ses acrobaties aériennes, qui la feront survoler la scène, fourniront un nouveau défi à l’équipe du FEQ.

«C’est un des shows les plus complexes avec tout l’accrochage que ça demande. P!nk est encore en création du spectacle et ils avaient bien des idées, mais il a fallu les ramener à la réalité d’un festival», s’amuse M. Martin.

Outre la haute voltige de P!nk, Patrick Martin aura aussi comme mission de fournir un éclairage d’envergure à Metallica, un environnement multimédia sophistiqué pour Gorillaz et des éléments scénographiques particuliers pour Muse.

Il est aussi question qu’une passerelle permettant aux artistes de s’avancer vers la foule fasse son apparition pour certains concerts, celui de P!nk notamment.

Si la pluie ne s’invite pas trop souvent durant les travaux, le montage de la scène des Plaines sera terminé le 15 juin et la structure sera remise aux organisateurs de la fête nationale.

Les retardataires doivent maintenant ajouter 10 $ pour acheter un laissez-passer du FEQ. Depuis mardi, le prix du billet est passé de 95 $ à 105 $.